C朗勢演最後探戈 破天荒五度參戰 領葡軍爭衛冕

葡萄牙隊七度殺入歐國盃決賽周，全都在分組賽過關，近5屆四度闖入4強，當中冠、亞軍各一，惟1996、2000、2004年3屆，大抵須歸功費高、雷哥斯達、拜亞、古圖、迪高等「黃金一代」，這些名將退出國際賽後，葡軍星味轉淡，卻同時突顯C朗的鶴立雞群。

上屆決賽受傷 隊友助圓夢

C朗過去4屆歐國盃的經歷，就是葡軍如「坐過山車」的曲折旅程。17年前，時年19歲的C朗在主場揭幕戰，以翼鋒姿態亮相首場國際大賽，卻只能在補時破蛋，以1：2負希臘隊。兩軍及後在決賽再交鋒，葡軍復仇不成反失首冠，C朗哭不成聲成其終身烙印。他在2008年首擔大旗下，正處新舊球員交替的葡軍，在8強便被德國隊踢出局。

葡軍在2012年闖入4強，被如日中天的西班牙隊以互射12碼氣走，C朗賽後被批評未能身先士卒，沒有擔任首名劊子手。他去屆改當箭頭，晉級8強的5仗未嘗90分鐘內解決對手，到4強才以2：0挫威爾斯隊，及至決戰東道主法國隊，C朗於25分鐘便因傷含淚退下火線，但憑老將如比比、哥利斯馬、拿尼，以及新星連拿度辛捷士的戮力演出，終在加時險勝，C朗終能寫下個人里程碑，在國際大賽封王。

今屆處死亡組 爭突圍締紀錄

葡軍於6月15日在歐國盃Ｈ組首戰作客匈牙利隊，之後作客德國隊及硬碰法國隊。若C朗對匈牙利隊列陣，便成為首個在5屆比賽披甲的球員；若取得入球，更會超越法國隊名宿柏天尼，以10球成為賽事「入球王」；若勝出，便趕過前西班牙國腳法比加斯及恩尼斯達，以12場勝仗傲視同儕……他的可能最後探戈，相信球迷已引頸以待。

（歐國盃系列——葡萄牙隊）