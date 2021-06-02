麥巴比複製球王軌迹 挾世盃冠軍爭歐國盃 追趕柏天尼施丹成就

前人總為後輩樹立榜樣。綽號「拿破崙大帝」的進攻中場柏天尼，於1982年世界盃崛起，1984年在歐國盃如日中天，5仗獨取9球的紀錄，至今仍無人能破，帶領東道主法國隊首奪國際大賽冠軍，同年再奪金球獎。1998年，施丹超越少時偶像柏天尼，率領法國隊破天荒稱雄世界盃；兩年後的歐國盃，他在8強和4強射破西班牙隊及葡萄牙隊大門，然後在決賽協助「高盧雄雞」加時險勝意大利隊，第二度封王；他先當選賽事最佳球員，後榮膺國際足協世界足球先生。

表現漸入佳境 劍指更高成就

基利安麥巴比回憶道：「若你是法國小孩，施丹肯定就是你的偶像。」他在3年前的世盃初試啼聲即奪標，當下正為歐國盃蓄勢待發，支持點是近4季為法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）上陣171次入132球，平均入0.77球，已捧走9個本土賽冠軍，歐聯最佳成績則只是去屆獲得亞軍，故此一直傳言他為爭取個人更高成就，屬意將來轉投皇家馬德里，沿着偶像兼衛冕歐國盃的葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）舊路，向球王之路進發。

賓施馬再入選 麥巴比添最強後盾

至於再度入選法國隊的皇馬前鋒賓施馬，麥巴比認為應可為自己提供一臂之力：「我時常希望與偉大的球員並肩作戰，期待與他們合作。賓施馬效力皇馬10年，經驗毋庸置疑，當今比他出色的球員不多。我肯定我倆可以迅速建立默契。」法國隊在歐國盃被編在F組，首仗在6月15日在慕尼黑作客德國隊，之後在布達佩斯作客匈牙利隊及碰葡萄牙隊。

（歐國盃前瞻——法國隊）