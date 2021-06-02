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2021年6月2日星期三
大坂直美抑鬱勢棄東奧 退出法網無限期休戰 細威咖喱仔各界送暖
體壇同路人多 菲比斯險輕生靠呼吸法打救
佐高域或棄奧運 費達拿未決定
東奧首外隊抵日 每日檢測 禁與外界接觸
港足檢測陰性 巴林完成首操
巫師挫76人保出線希望 球迷再鬧事
歐陽耀冲冀留日征戰至掛靴
體壇快訊：盧卡古壓C朗膺意甲MVP
電視精選
麥巴比複製球王軌迹 挾世盃冠軍爭歐國盃 追趕柏天尼施丹成就
甘佩比躍升主力 勢成法國定海神針
迪布尼無需施手術 戰歐國盃未絕望
阿古路偕艾利加西亞入塞 信美斯留隊衝冠
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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