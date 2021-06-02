東奧首外隊抵日 每日檢測 禁與外界接觸

日選手自願打疫苗 馬蓮重創棄戰無緣衛冕

日本自爆發第四波疫情以來，多個地區宣布取消接待外隊集訓，但澳洲女子壘球隊昨如期抵達東京都大田區，展開為期一個半月的集訓。30名職球員經新加坡抵埗，在機場通過病毒檢測後到達大田區，集訓期間只准往來酒店及訓練場，除與當地聯賽及大學友賽外，不可與外界接觸，亦須每天檢測。

不過，日本多地未有信心在疫下接待外隊，奧運相丸川珠代證實，有約105個都道府縣取消接待外隊。日本足球總會亦宣布，因牙買加隊出發前檢測方法出現問題，臨時取消與他們的友賽。日本的東奧選手昨日則展開接種疫苗計劃，但當局表示不會強制運動員打針。

另外，西班牙隊羽毛球星將馬蓮昨宣布，上周訓練的意外導致左膝十字韌帶受傷，肯定未能趕及出戰東奧，無奈放棄衛冕女單的機會。今年2月手骨受傷的瑞典隊泳手施約唐，昨日則在法國一項國際賽復出，即以總成績第2身分游進女子50米自由泳決賽，但做出的24.68秒，較自己保持的世界紀錄慢1.01秒。