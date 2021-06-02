大坂直美抑鬱勢棄東奧 退出法網無限期休戰 細威咖喱仔各界送暖

法網女單次號種子大坂直美早前以保護精神健康為由，拒絕參與賽後記者會，首圈後被罰1.5萬美元（約11.6萬港元），再面臨四大滿貫賽會的禁賽警告。她昨發聲明宣布退賽，希望讓焦點回歸網球，又稱「需遠離球場一陣子」。她首次透露2018年首奪美國公開賽後，長期受抑鬱困擾，「曾經歷艱難的時間」，又因社交焦慮，比賽時常戴耳機。她續解釋，為保護自己才決定缺席法網記招，向受傷害的記者致歉，但重申認為規則過時。

細威感同身受 居里：尊重杯葛決定

「細威」法網首圈過關後，表示對大坂的處境感同身受，稱「想給她一個擁抱」。「大威」維納絲威廉絲、嘉奧芙等球手，以及退役「飛人」保特等留言支持，效力金州勇士的NBA球星「咖喱仔」史堤芬居里稱，雖然大坂不應採取杯葛記者會的做法，但予以絕對尊重：「當權者未能提供保護，才令人踏上此途。」曾提醒受訪是工作一部分的拿度，昨晚出戰首圈前未再回應。

奧運獎牌希望 日官員稱健康最重要

大坂2018年於美網爆冷擊敗細威，收穫首座大滿貫獎盃，細威在該仗與主裁判爭執，大坂捧盃時難敵全場噓聲灑淚，要由偶像細威安慰。大坂至今贏得4項大滿貫，創亞洲女子網壇歷史，場外亦屢成焦點，去年在《福布斯》收入榜力壓「細威」居首，並打破舒拉寶娃的年度收入紀錄。擁黑人血統的她在種族平權浪潮中高調發聲，然而昨表示自覺並非天生演說家，每次面對傳媒均感焦慮。其胞姊麻里早前撰文，稱泥地賽成績欠佳令妹妹飽受壓力，上月羅馬大師賽首圈出局更令她自信徹底崩潰。

大坂直美原定下月主場爭奪東奧獎牌，日本奧運代表團團長福井烈表示，對大坂休戰感驚訝，但未知具體情况，盼對方早日重拾笑容。日本網球總會稱大坂的健康是首要考量，內閣官房長官加藤勝信則表示，將「靜靜留意她的情况」。

（法網消息）