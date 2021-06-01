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2021年6月1日星期二
巴西接手辦美洲盃 阿根廷爆疫棄辦 持續50日逾萬確診
迪布尼骨折復出無期 戰歐國盃成疑
同組兩軍多人染疫 國足赴迪拜戰世盃外
籃網大勝綠軍勢出線 三巨頭轟104分 艾榮倒戈釀衝突
大坂拒受訪 或遭大滿貫禁賽
東奧擬設限 檢測陰性或打疫苗准入場
體壇快訊：施丹稱缺皇馬支持離隊
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【明報專訊】（請看附圖）
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同組兩軍多人染疫 國足赴迪拜戰世盃外
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