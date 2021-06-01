體壇快訊：施丹稱缺皇馬支持離隊

南特下季續戰法甲

8屆法甲冠軍南特昨於法甲升降班附加賽次回合，主場0：1不敵法乙季軍圖盧茲，但兩回合計打和2：2，終憑作客入球優惠護級成功。葡超尾三球隊里奧艾維，則在附加賽兩回合0：5不敵葡甲季軍阿洛卡，來季陪同法倫斯及國民隊降班。

貝奴首奪環意總冠軍

哥倫比亞車手貝奴繼2019年環法單車賽後，昨於環意單車賽再奪大賽冠軍。這名英力士隊主將於第16站首奪三大賽分站冠軍，完成3周比賽後，以1分29秒優勢力壓東道主車手卡魯素封王。貝奴表明出戰本月底環法的機會較低，而季軍西蒙耶斯則已報名參戰。

尼維斯四奪印第賽平紀錄

印第500大賽昨於美國印第安那波利斯完成第105屆正賽，巴西籍車手卡斯度尼維斯（圖中，Getty Images）完成200圈賽事後，以0.492秒力壓西班牙的柏羅，平紀錄第4次贏得這項車壇盛事的冠軍。44歲日籍名將佐藤琢磨未能衛冕，落後23.295秒下僅列第14。排第20位的三屆澳洲超跑總冠軍麥拿夫連，則是成績最佳的印第新秀。