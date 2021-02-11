籃網大勝綠軍勢出線 三巨頭轟104分 艾榮倒戈釀衝突

【明報專訊】布魯克林籃網昨於NBA季後賽首圈第4仗，憑「三巨頭」艾榮、杜蘭特及夏登大爆發合轟104分，作客以141：126大勝「綠軍」波士頓塞爾特人，場數拉開至3：1。而倒戈的艾榮續被「柴台」下，完場後故意腳踩塞爾特人隊徽示威，其後離場的他被一名「綠軍」球迷用水樽襲擊，險被擲中，該名球迷則被即場拘捕。
踩舊主隊徽 被球迷擲樽
籃網「三巨頭」是役大爆發，艾榮貢獻39分及11個籃板、杜蘭特攻下全場最高42分，以及夏登亦取23分及交出18次助攻，最終籃網作客以141：126大勝而回，取下關鍵勝仗，場數拉開3：1「叫糊」。
惟倒戈的艾榮連場被舊東家的球迷喝倒彩，賽後他走到中圈腳踩塞爾特人隊徽示威，其後離場時被一名球迷用水樽襲擊，雖未被擲中，但該名綠軍球迷仍即場被當地警方拘捕。對於近期接連發生球迷襲擊事件，杜蘭特表示：「我相信你的母親不會因你擲水樽而以你為榮。球迷們也是時候在這些事件中成長。」
湖人場數遭扳平 一眉傷出
同日賽事方面，洛杉磯湖人主場以92：100不敵鳳凰城太陽，場數被扳平2：2，主將「一眉」安東尼戴維斯更在完半場前左腳腹股溝受傷退下火線，傷勢未明。達拉斯獨行俠則在主場以81：106大敗予洛杉磯快艇，兩連敗後場數被追平2：2。至於阿特蘭大鷹隊於主場以113：96擊敗紐約人，場數拉開至3：1。