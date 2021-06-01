迪布尼骨折復出無期 戰歐國盃成疑

亨利返比利時隊任助教

奇雲迪布尼在Twitter表示：「我的鼻骨和左眼眶骨折……我現在感覺很好。顯然我們對昨（前）日（歐聯決賽戰果）仍然很失望，但是我們會捲土重來。」他沒透露會否做手術和康復期。魯迪格稱已向迪布尼道歉，又否認蓄意傷害對方。比利時隊將在6月12日踢首場歐洲國家盃B組比賽，對手是主場的俄羅斯隊。

另外，阿仙奴名宿亨利已重返比軍當助教。他曾在2016至18年擔任此職，於2018年世界盃後離隊，之後執教摩納哥和CF蒙特利爾。至於協助國際米蘭重奪意甲冠軍的比軍前鋒盧卡古，據報獲車路士領隊杜曹有意邀請回巢；而歐聯冠軍則據報勢令杜曹獲得會方兩年新約。

意軍友賽捷克棄選堅恩

意大利隊教練文仙尼將大軍33將減至28人，備戰下仗友賽捷克隊，被棄用的包括今季被愛華頓外借至巴黎聖日耳門的前鋒摩斯堅恩，被重召的有車路士中場佐真奴費路及後衛艾馬臣柏美尼。

威爾斯隊則棄用去屆打入4強的功臣鋒將笠臣簡奴，召入無國際賽經驗的19歲卡迪夫城中場高維爾。