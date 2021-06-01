巴西接手辦美洲盃 阿根廷爆疫棄辦 持續50日逾萬確診

今屆美洲盃已因疫情延期1年，原定由阿根廷及哥倫比亞合辦，後者近月草擬稅制改革觸發大規模示威，因政局不穩而喪失協辦權。至於阿根廷則已持續50日錄得逾萬宗新冠病毒感染新個案，南美足協昨早率先公布，阿根廷不會主辦美洲盃，「部份國家已表達接手的意願，現正考慮其方案」。

南美傳媒原本報道，智利因為疫苗接種率全南美最高，有望與巴拉圭「執二攤」，亦曾傳出美國或承辦，甚至停辦一屆的可能性。惟南美足協相隔12小時後再公布：「巴西將會舉辦今屆美洲盃，開幕戰及決賽日亦有定案，將盡快公布賽程及球場安排。」今屆美洲盃原定本月13日揭幕，由阿根廷對智利打頭陣，距離不足兩周下，南美足協至截稿前未交代能否如期開賽。

玻利維亞隊未打針恐退賽

另一方面，南美足協早前獲中國科興生物提供5萬劑疫苗，供美洲盃參加者接種，賽會更訂明參賽隊伍必須接種疫苗。惟玻利維亞隊據報因為進口批文，疫苗未運抵當地，球隊上下遲遲未能打針，有可能退賽，令參賽球隊減至9隊。玻國足總狠批體育部長態度散漫。有報道指出，在防疫限制及準備時間倉促下，賽會或需精簡賽制，減少比賽，以便承辦美洲盃。

美斯誓言爭冠 阿古路現身巴塞

今屆美洲盃或是球星美斯最後一次染指國際賽錦標的機會，這名阿根廷隊長已歸隊，並接受足總訪問表示：「我們不會滿足於上屆（季軍）的成績。國家隊已很久沒比賽，需盡快重新磨合提升狀態。」阿根廷隊對上一次比賽是去年11月，今年初兩輪延期的世界盃南美洲區外圍賽將在美洲盃前補賽，阿根廷本周五將先迎戰智利隊，之後作客哥倫比亞隊。

另一射手阿古路或先列後備，事關他日前出戰歐聯決賽後，昨飛抵西班牙，先完成加盟巴塞隆拿的轉會手續後才歸隊。巴塞方面指阿古路簽約兩年，違約金為1億歐元（9.47億港元）。

（美洲盃消息）