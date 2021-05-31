流浪護級組煞科袋40萬獎金 吳超覺掛哨

南區負晉峰 贏排名失獎金

最後一輪護級組除了名次之爭，亦決定只計算6場護級組成績的「護級組冠軍獎金」。流浪與愉園一戰入球梅花間竹，前者有林學曦梅開二度，但完場前10分鐘被愉園逼和3：3。另一場晉峰憑兩名東方龍獅借將鄭璟昊及茹子楠各建一功，以2：1反勝南區，尾段兩隊各有一人被逐。執法球證吳超覺在今場賽事後亦「掛哨」，結束超過20年執法本地頂級聯賽生涯。

南區與流浪同得16分，前者以較佳對賽成績排首名，但由於各踢3場的護級組賽事，流浪1勝2和得5分，南區與愉園勝負和各一得4分，令流浪取得由南區會長黃良柏贊助的20萬元獎金。流浪教練賴嘉輝大讚足總增設獎金安排：「原本無關痛癢的賽事能引起這麼多話題，雙方這仗不是例行公事，像是盃賽決賽，你一球我一球。」

至於愉園欠薪及下季退出港超傳聞，總監潘文迪僅稱「傳聞大家都知」，又稱本地球會過去都常有類似情况發生，現正查詢老闆意向，「會嘗試努力繼續」，待落實情况再向各界公布。