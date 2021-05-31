何詩蓓歐鎧淳領軍破接力港績 偕楊珍美譚凱琳提升排名 勢游進東奧

港隊昨續於維園爭逐奧運入場券，「壽星女」歐鎧淳伙何詩蓓、楊珍美及譚凱琳，出戰女子4×100米混合泳接力。已獲100米背泳東奧資格的歐鎧淳游出1分01.25秒，再由楊珍美出戰強項蛙泳，何詩蓓轉戰第3棒的蝶泳，自由泳的譚凱琳守尾門，終合力游出4分01.77秒，把塵封11年的香港紀錄推前1.30秒，亦超越南非隊及丹麥隊的東奧排名。撇除2019年世界賽前12名，港隊於東奧排名進佔第3，勢以前四連續兩屆入圍。奧運接力資格今截止，港隊已奪女子4×100米及4×200米自由泳接力入場券，但4×200米合資格出賽人選未「齊腳」。根據奧運賽例，已達個人項目A標的何詩蓓、歐鎧淳及達200米自由泳B標的鄭莉梅，符合此項接力出賽資格，港隊料需再有一人最少達200米自由泳B標，才能兌現這張入場券。

密歇根大學教練勢來港助備戰東奧

今仗為香港業餘游泳總會3月復賽後首開放觀眾席，港隊在打氣聲中締佳績，歐鎧淳稱特別鼓舞。她表示太久沒參與接力賽，賽前與隊友喊「Go Hong Kong」相當感觸，留下難忘的29歲生日回憶：「往年不停出外爭達標，今年情况特殊留港作賽，在大家見證下做到，算是疫情造就此時刻。」她歸功3名隊友的超水準表現，特別為未鎖定奧運資格的楊珍美感高興。

楊珍美屬港隊目前唯一達100米蛙泳B標的女將，若港隊獲混合泳接力門券，23歲的她將偕昔日大學戰友何詩蓓攜手征奧。楊珍美稱暫未消化此事，但終能鬆一口氣，慶幸多年努力獲回報。何詩蓓亦為此同齡戰友感興奮，屬自由泳個人賽爭牌希望的何詩蓓，正安排母校密歇根大學游泳教練Rick Bishop來港，助自己最後備戰，料最快下月中成事。

卓銘浩續追A標

此外，19歲男將卓銘浩在100米自由泳游出49.15秒，打破已故港將杜敬謙保持的香港紀錄，將5項自由泳港績收歸名下，亦繼200、400及800米自由泳再達東奧B標。惟他在400米自由泳的首200米游出1分47.70秒，較前日創下的香港紀錄慢0.09秒。東奧個人項目資格期下月27日結束，本港尚餘兩場達標賽。

(奧運消息）