不甘踢消耗戰 哥帥反被聰明誤

屢排怪陣功過參半 領軍歐聯淘汰賽從未踢加時

哥迪奧拿的怪陣有時是會賭贏的，例如今屆4強次回合對巴黎聖日耳門（PSG），以奇雲迪布尼及貝拿度施華作箭頭，或是去年對皇家馬德里，名義上的中鋒加比爾捷西斯，事實上出任翼鋒。大家當然都記得那些比較失敗的，如上屆8強對里昂無故用三中堅，那些年在巴塞隆拿用馬斯真蘭奴守杜奧巴，在拜仁慕尼黑高位man-mark巴塞「MSN」云云。

問題是哥迪奧拿非得要決定了正選，就不留退路嗎？曼城昨日一戰除了沒有防中，擔任球評的里奧費迪南也點出了其他問題：「馬列斯與史達寧都只拉邊，這全季都未見過，錯的其實可能是這一步。」這一招，在開賽首5分鐘是奏效的，史達寧得到過兩次機會，然後就沒有然後。對照車路士的夏維斯及美臣蒙特，游走中場助攻助守，更突顯曼城正選陣容，限制了換人前的戰術調整彈性。馬後炮來說，如果哥帥有耐性悶戰半場，至易邊才亮劍，效果或相當不同，反之不見得下季若招來一個哈利卡尼就能救全家。

文：陸奇