曼城冠軍夢碎 阿古路黯然離隊

告別10年藍月生涯感觸落淚

哥迪奧拿誓言捲土重來

哥迪奧拿曾領巴塞隆拿兩奪歐聯，今次是他自2016年接掌曼城後首次殺入歐聯決賽，但今季無緣成為三冠王；他賽後棄用純防中及正前鋒解釋︰「我希望爭取更多控球，防守上沒遇到太多困難，我認為已做了最好的決定，但遺憾地未能取得入球。對我們而言，這已是非凡一季，球隊首次晉身歐聯決賽，踢得很好，會從中學習捲土重來。」

阿古路後備入替無法平反敗局，未能履行「會留在曼城直至贏得歐聯冠軍」的承諾。這名32歲阿根廷隊射手將告別「藍月」10年生涯，完場後與迪布尼均低頭流淚。阿古路的弟弟賽後在社交網發文狠批哥迪奧拿，稱對方執教以來就不喜歡其兄，但不久後將帖文刪除。阿古路將以自由身轉投巴塞隆拿，據報最快今日體測，與阿根廷國家隊隊友美斯聚首。

另外，繼曼聯前鋒拉舒福特在歐霸決賽失冠後被種族歧視，曼城主力史達寧及基爾獲加的社交網昨亦出現馬騮圖案留言，社交平台facebook表示已移除相關留言。