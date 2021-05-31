車路士睽違9年再登歐洲之巔 夏維斯奠勝挫曼城 「魔術師」杜曹勢獲長約

哥迪奧拿再於大賽施展奇招，在全英對決收起費蘭甸奴及洛迪卡斯簡迪，以無正宗防守中場及中鋒的陣式出戰，車路士以5後衛陣式迎擊，中堅堤亞高施華於39分鐘傷出，防守仍滴水不漏，更在42分鐘憑美臣蒙特打反擊，造就夏維斯單刀推過曼城門將艾達臣摩拉斯，射入空門先拔頭籌。「藍月」主力奇雲迪布尼於下半場60分鐘，跟車路士後衛魯迪格相撞，頭部受傷退下火線，車路士終保持1：0勝局，繼2011/12年後再次高舉歐聯獎盃。而迪布尼賽後證實鼻骨及眼窩骨骨折，這名比利時隊中場或要戴面罩，才可出戰下周開鑼的歐洲國家盃。

5後衛滴水不漏 杜曹讚「無可挑剔」

車路士季中辭退林柏特，杜曹今年1月底上任，除了英超由第9升上第4名，在歐聯13場僅失4球，成改制後失球最少的冠軍。「藍戰士」9年前亦在季中辭退韋拿斯保亞斯，改由名宿迪馬堤奧執教下首奪歐聯。47歲的杜曹上季在巴黎聖日耳門（PSG）屈居歐聯亞軍，兩周前又失落英格蘭足總盃，如今取得歐洲最具份量的獎盃。繼高普及費歷克後，歐聯連續3屆由德籍教頭包辦冠軍，杜曹說︰「要有頂級表現才有機會獲勝，球員做到這樣，我無可挑剔。」杜曹與車路士簽約18個月，他笑言有望得到更長新約：「球會應會為這場勝利準備新合約吧，賽後我與班主談過，也許現在是最好時機。」英格蘭隊名宿里奧費迪南亦予以最高評價：「由季中來到達到這成就，只有魔術師才做到。」

同樣吐氣揚眉的，還有杜曹同鄉夏維斯。這名21歲德國隊鋒將首於歐聯建功即在決賽奠勝，今季他以7100萬鎊（約7.8億港元）轉會費加盟，是隊史第二高身價球員，但季初表現平平，直至杜曹接手才漸入佳境。他被問到入球是否掃走轉會費帶來的壓力，忘形在直播鏡頭前「爆粗」，事後要在社交網發文道歉。

防中簡迪膺全場最佳

不過，要數車路士奪冠功臣，少不了獲選決賽最佳的中場尼高路簡迪，他今屆7場歐聯淘汰賽四膺全場最佳，昨日11次成功對抗及10次奪回控球權，均為全隊最多，並有3次截球，成功率100％。這名30歲法國隊世界盃冠軍成員效力車路士5季，集齊英超、歐霸及歐聯獎盃，獨欠下周揭幕的歐洲國家盃，被名宿祖高爾譽為車路士一代防中馬基列尼的強化版。簡迪一如以往表現含蓄，在隊友鼓勵下才獨自捧盃拍照，亦不敢親吻獎盃。對於被指是今年金球獎熱門時，他只歸功全隊和主帥：「最佳球員是次要，最重要是全隊努力，我感到自豪和快樂。新領隊（杜曹）來到後，為改變戰術付出很多努力。」

（歐聯消息）