卓銘浩破200自港績 何詩蓓客串蝶泳為接力衝奧

兼顧文憑試 卓銘浩今再衝A標

第一組第二節分齡泳賽昨於維園展開，爭取成為男隊首人以A標入奧的卓銘浩，於200米自由泳做出1分47.61秒，將自己的香港紀錄推前0.36秒，惟較A標慢0.59秒。這名港隊新星剛完成中學文憑試，表示一直未有減少訓練時間：「應付考試沒太大影響，反而是太想盡快達標，影響發揮。」他今於400米自由泳首200米，再衝直入東奧的A標，期望在父親及戰友現場打氣下圓夢。

港隊今午亦會出戰女子4x100米混合泳接力，最少要將時間推前1.50秒、游進4分01.97秒，才能追回被歐洲列強拋離的排名。已獲3項個人資格的何詩蓓昨棄戰200米自由泳，留力今午在接力轉戰蝶泳，與譚凱琳、楊珍美及歐鎧淳合作衝奧。港女隊手握兩項東奧自由泳接力資格，只欠混合接力入場券，但多隊日前在歐洲賽游出更快時間，排名拋離港隊。楊珍美與譚凱琳昨藉主項蛙泳及自由泳熱身，二人表示未曾以此陣容應戰，但近期頻頻練習，有信心抓緊最後機會達標。

劉紹宇復出證成果 寫100背香港紀錄

男將劉紹宇昨亦以56.50秒打破100米背泳香港紀錄，較謝旻樹保持7年的紀錄快0.13秒。他已將3項背泳紀錄收歸名下，但表示會繼續爭取游進56秒：「爆疫之前，自己左肩施了小手術，其間一直堅持鍛煉其他肌肉，這是大學畢業後全職訓練的小成果，更有信心在往後國際賽爭佳績。」