花滑斜槓族 專注傳薪火 涉足裁判主持旁述 復任全職教練為港育苗

在搜尋器輸入「李芷菁」，撇除她昔日當電視台童星的舊照，其餘五花八門的結果大多離不開一個「冰」字。未滿3歲與冰結緣，17歲入港隊，李芷菁自言天分不高，4年後戰畢2011年亞洲盃結束競技生涯，其後仍「老是常出現」。她退役後轉攻裁判桌，經歷8年磨練，在2018年成香港首批國際冰聯級別單人滑技術專家。邁向專家之途，亦非點對點的直航路，她分享當時每年赴法蘭克福參與研討會，首要任務是觀摩整個架構，由入數據、剪片做起了解不同崗位，最後才當影子裁判累積實戰經驗。

攻讀技術專家資格源於弟弟

至於為何當開荒牛攻讀技術專家資格，而非主流的教練工作，李芷菁的答案是「Why not both？」她當年偕弟弟李厚賢出國比賽，察覺港隊技術和對手有異，認為香港欠缺這方面人才，故開始留意有關知識，考牌期間一直參與弟弟的教練團，再發揮多年興趣充當編舞師，提升難度分和表演分，2018年亦有份編排出令人印象深刻的《海闊天空》短節目。

自小好奇心爆棚的李芷菁豈止追求雙線、三線發展？她數年前「踩過界」加入本地冰球學校接觸其他項目，學習課程策劃、籌辦比賽等，其間兼顧花滑方面的工作，又擔任電視體育節目主持和比賽旁述，還不是「時間管理大師」？她笑稱：「好問題。我也不知怎樣分配時間，但無意間做了很多。現時忙足7日，幸好自己都享受那些工作。」

享受小孩純真 盼普及冰上運動

將軍澳新冰場今年3月開幕，她應邀出任高級教練，活用冰球學校的經驗策劃復活節期間連串體驗活動，忙得不可開交。她表示眾多崗位中，目前最享受教練這老本行：「享受被小朋友的純真感染，希望伴他們成長，像以前幫細佬提升難度，很有滿足感，同時亦想種下幼苗，讓冰上運動更普及。」「芷弟兵」首次攜手出戰國際賽至去年剛好10年，李芷菁乘疫下閒暇製作相冊留念，發現自己留下數之不盡的回憶。時光荏苒，她想到此刻仍身處冰場，不禁嘆一句「神奇」。

那麼終身都離不開滑冰吧？這個「前斜槓族」卻不假思索答道：「唔一定喎，我不會設框框。世代多變，我會投入眼前工作，不斷吸收和學習，待機會或轉變來臨亦能盡快適應。」

文：黃頴恩

圖：馮凱鍵