體壇快訊：王雨晨港桌球賽爆冷封王

三巨頭領銜難阻籃網敗陣

布魯克林籃網昨在NBA季後賽首圈續有「三巨頭」領銜，當中夏登交出41分及10次助攻，杜蘭特亦貢獻39分及9個籃板，但作客以119：125不敵有塔圖獨取50分的波士頓塞爾特人。達拉斯獨行俠昨亦不敵洛杉磯快艇，但與籃網同樣領先場數2：1。

意大利土耳其友賽齊捷

保列坦奴及馬迪奧比辛拿各梅開二度，加上貝拿迪斯治、基安費拉利和比洛迪建功，助意大利隊昨在主場友賽以7：0大破聖馬力諾隊，主帥文仙尼賽後指貝拿迪斯治勢入選歐國盃大軍；與意軍同處歐洲國家盃A組的土耳其隊則以2：1勝阿塞拜疆隊。C組荷蘭隊有效力華倫西亞的門將施利臣確診，無緣兩場熱身賽，但料可在6月13日歐國盃首仗迎戰烏克蘭隊候命。

邁亞密違薪金限制罰1560萬

碧咸旗下的國際邁亞密因違反薪金上限，昨被重罰200萬美元（約1560萬港元），打破美職紀錄，未來兩季亦要合共扣減約227萬美元（約1760萬港元）薪酬預算。事緣邁亞密去年8月簽入法國隊中場馬度迪，令隊中不受工資帽限制的「指定球員」超額，會方昨發聲明承認錯誤。