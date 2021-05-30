港足赴巴林戰世盃外 東方理文球員返港或准備戰亞協

辛祖費蘭度退隊未有補選

港足將於下月3至16日出戰世盃外亞洲區次圈C組，本周四晚首仗將硬撼伊朗隊。職球員昨晚登機前都穿上保護衣，先飛往曼谷然後經迪拜轉機到巴林。辛祖及費蘭度退隊後，港足最終沒有補選球員，主帥麥柏倫稱滿意現有23人陣容。

港超球隊東方及理文下月底在港出戰亞協盃J組3仗，據悉兩隊港將下月17日返港後維持到酒店隔離，雖可歸隊操練備戰，但亞協盃後要再隔離14天，至7月中才能「回家」。東方門將葉鴻輝認為，防疫需保障香港市民安全，隔離期是必要：「尤其我們代表香港出外比賽，回來有一定風險，會接受這安排。」入籍後衛基頓透露昨跟東方續約一年，將續為球會出戰亞協盃。理文後衛余煒廉稱，已想好返港後如何度過，但家人近日才得悉情况，難免擔心失落。

葉鴻輝接受隔離安排

傑志同在下月底於泰國出戰亞冠盃J組，傑志兼港足隊長黃洋稱，尊重港隊成員身分，不會視世盃外為備戰亞冠：「今次可能是我最後一次的港隊經歷，會分外珍惜機會。」