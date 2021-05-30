拿度爭貫迎新秀挑戰 法網劍指21滿貫 兩宿敵戰意成疑

首日賽事 now670/672台、有線611/613/651/653台 下午16：30直播

今屆法網男單出現「59vs.1」的罕見情况，上線雲集男單「三巨頭」與克羅地亞籍名將施歷，4人共手握59座大滿貫冠軍，反觀下線僅4號種子堤安姆曾稱霸去年美國公開賽。今屆賽事亦是相隔一季重回初夏檔期，對去年秋天衛冕的拿度更有利。他最快於4強對碰佐高域或費達拿，但此前晉級之路藏暗湧，16強或遇上屆8強對手、意籍新星史拿。

拿度泥地賽優勢減

這名西班牙籍球星今年泥地賽戰績不及往年，於蒙地卡羅及馬德里大師賽8強下馬，均是不敵後輩羅比夫及阿歷山大薩維利夫，直至兩周前力壓佐高域十奪羅馬大師賽，總算重振聲勢，但名宿碧加認為難掩拿度正被趕上的事實，形容周四滿35歲的他「比以前慢了半步」。

費達拿放眼溫網 佐高域體能迎考驗

曾在法網決賽兩度向拿度稱臣的堤安姆，今季受傷勢困擾表現下滑，晉級最大考驗將是16強潛在對手卡斯柏魯迪。挪威籍的魯迪上周稱霸日內瓦賽，獲拿度點名為今屆法網「黑馬」。至於費達拿賽前表明放眼溫布頓錦標賽，法網以練兵心態應戰，頭號種子佐高域昨晚才戰畢貝爾格萊德賽決賽，漏夜趕赴巴黎，體能備受考驗。

女單焦點落在次號種子大坂直美身上，她賽前宣稱杯葛法網訪問環節，以示捍衛心理健康，拿度昨日反駁道：「是媒體造就我們。」大坂場外敢言風格似足「細威」莎蓮娜威廉絲，但她在法網未曾突破第3圈，今個泥地賽季只錄得1勝2敗，必須征服紅土場才能正名成為女子網壇接班人。

抗癌球手娜華露告別戰

女單首圈有多場焦點對決，4號種子兼上屆亞軍基蓮火併2017年冠軍奧絲達賓高，「抗癌鬥士」娜華露則迎來職業生涯告別戰，與美籍好手史堤芬絲爭入次圈。