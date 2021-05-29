祖雲解僱派路 艾歷尼回巢接掌

派路去年8月接替被解僱的沙利掌帥，上季助球隊奪得意大利超級盃及意大利盃，但在聯賽戰績平平，除失落冠軍外，更至煞科戰才鎖定來季歐聯分組賽席位，成路下台導火線。球會管理層在派路下台後，宣布前帥艾歷尼回巢領軍。《都靈體育報》指雙方將簽署年薪達900萬歐元（約8488萬港元）的4年合約，上任後艾歷尼將挽留阿根廷隊射手保羅戴巴拿，球星基斯坦奴朗拿度（C朗）則據報與新帥關係欠佳，是次任命或加速其離隊步伐。

細恩約滿離拉素勢掌國米

另外，拉素主帥施蒙尼恩沙基證實，昨晨宣布6月底約滿後離隊，下一站料為有主帥干地下台的國際米蘭。被指未有挽留「細恩」的拉素班主洛迪圖，稱對方宣布離隊前曾共晉晚餐，並達成口頭上的續約協議，惟最終事與願違。拉素官網刊登新聞稿時，更未有提及「細恩」名字，只稱「尊重一位多年來與球會共同進退的前球員及教練」。拉素名宿、博洛尼亞主帥米赫洛域，以及曾執教國際米蘭的馬沙利等，均成新帥大熱。

另外，威尼斯昨晨在意乙升班附加賽以1：1逼和薛達迪拿，兩回合計以2：1擊敗對手，下季將征戰意甲，是球隊相隔20年再戰頂級聯賽。