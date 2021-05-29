昔日戰友各為其主 簡迪馬列斯再聚首

馬列斯在2014年以50萬歐元（約472萬港元）低價，由法乙勒哈弗爾轉投李斯特城，助球隊升英超首季護級。助卡昂升班法甲的簡迪，則翌年以900萬歐元（約8500萬港元）登陸英超，與馬列斯都是李城2015/16年球季英超神話封王的主力。二人之後分別轉投車路士及曼城，各自都在新東家再贏得英超冠軍。

從法乙到歐聯 簡迪：堅持成果

雖然英超煞科戰因腿筋傷缺陣，但簡迪與門將艾度亞文迪已復操，意味車路士與曼城同樣可「夫添」出戰。簡迪賽前稱：「我與馬列斯都談過歐聯決賽，認為這是難得機會。由法乙走到現在，場內外都要很強的毅力，但我們都想贏，所以絕不為對方留手。」

30歲的簡迪以體能出眾見稱，前李城中場安迪京治認為，坊間普遍忽略了前拍檔的足球智慧，認為這是對方能助攻助守的最大原因。京治同時指出，馬列斯能勝任進攻中場一職，未來或可為曼城進攻提供更多變化。

華拿冀破入球荒 請纓射12碼

另一方面，兩軍今季都缺乏可靠中鋒，曼城勢以無鋒陣應戰，而車路士則續寄望迪姆華拿重拾射門鞋。後者稱會請纓射12碼：「感到擔憂而讓給隊友，比射失的後果更差。不嘗試，射門的感覺和信心便回不來。」

而今季同樣表現一般的曼城26歲翼鋒史達寧，賽前則表示不會受此前兩鬥車路士落敗影響：「曼城只會輸在自己手上，以前的比賽會拋諸腦後。我預期今仗將非常體力化。」