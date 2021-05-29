兩帥惺惺相惜 杜曹曾獲薦接掌拜仁

師承蘭歷克 發掘高美斯基迪拉

由於杜曹曾執教緬恩斯及多蒙特，很多人視他為現任利物浦領隊高普的同門。事實上，杜曹是師承名帥蘭歷克，在史特加青年軍發掘馬里奧高美斯、基迪拉等德國國腳，輾轉為緬恩斯贏得2008年U19聯賽冠軍。當年看罷一場青年軍球賽，高普曾盛讚梯隊：「多蒙特方面有10個更好的球員，但他們輸給一支更好的球隊。

2014年，僅執教拜仁慕尼黑一季的哥迪奧拿，與剛離任緬恩斯教練職務的杜曹，在慕尼黑一家酒吧對談。安排這聚會的時任拜仁技術總監Michael Reschke，是唯一的見證人：「這就像西塞羅見蘇格拉底，但談的是足球哲學。」拜仁當季兩戰緬恩斯分別贏4：1及2：0，但都要到比賽末段才奠勝，Reschke指哥帥對杜曹的評價早已非常高。3人甚至曾與時任拜仁會長漢尼斯會面，但最終在哥帥2016年離隊時，會方選擇以意籍名帥安察洛堤取而代之。

至於哥迪奧拿今季亦突破個人生涯樽頸，首次領軍第5季，英格蘭傳媒指其留隊關鍵，是曼城班主在去年11月，說服正在馬爾代夫渡假的哥帥續約，令對方決意最少留效至2023年，重組球隊。