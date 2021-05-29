曼城車路士 歐洲之巔決高下 杜曹改革奏效攻守流暢 再遇哥帥變陣勢成關鍵

早在曼城猶可望挑戰四冠之際，便直言最大障礙乃車仔，於盃賽難有把握應付杜曹的悶波，果然不久即得到驗證。當時篇幅所限未能闡述，其實悶波之謂純粹出於戲劇效果，俗語曰沒比較就沒傷害而已。比較對象為林柏特，受制於油王老闆嚮往進攻足球的執念，竭力嘗試用盡所有喪買回來的攻兵，落得食死貓被炒，由杜曹接手卻一個屈尾十獲准改打防反。如今防務自然穩固得多，惟殺進禁區範圍的人手畢竟有所收斂，尤其在陣地戰場合，成效反不及林伯主政期，本屬最佳Plan B的基奧特更直接廢了武功。

杜曹重防守陣勢戰績提升

不過戰績不騙人，車仔進步還是肯定的。格外顯著乃壓迫與反搶，延續杜曹上屆歐聯破天荒領PSG勇闖決賽的殺手鐧，原先推論藍軍能阻曼城四冠亦建基於此。最特別的為反搶，或許用英文counter-press較貼切，因為主旨不在搶而在堵，封殺敵軍任何快速向前的選項，對方的回傳就算在眼前掠過也置之不理，首要任務為爭取時間後撤重整防守陣勢。講就簡單，可杜曹曾把後備入替的赫臣奧杜爾毫無徵兆地匆匆換走，反映對麾下的意識、執行力和投入程度要求之高。

兩軍聯賽前哨戰試陣難參考

至於組織攻勢的階段亦比之前流暢，並活用尼高路簡迪的覆蓋面頻頻插入空位，跟那邊廂的根度簡異曲同工，可惜實際收穫天壤雲泥，乃戰術配套與個人能力差異所致。然而更大問題為原本暢順的中後場推進也漸被拆解，季尾多番遭列強以各自的方式壓制中場雙樞紐，其中正好包括藍月迎車的那場聯賽。無疑該仗車仔反勝，但一來阿古路極刑宴客，二來杜曹下半場調整了逼搶的結構止血，最關鍵大抵為哥帥任由壓迫效率隨着體力同步下滑，才讓車仔趁機循左側防線找到缺口。感覺上便是不欲露出底牌，實驗味濃。

戰術各有千秋 死球或左右大局

這幾年哥帥每逢歐聯淘汰賽都慣性諗多咗，去年以打拜仁的部署打里昂更是萬箭穿心，今屆終於學了乖，於英超例行公事試陣，扭橋亦盡皆合理，例如鬥PSG的次回合使出施蒙尼式四四二○再配搭無鋒陣，靠鐵血長城奠下勝基，同時不失追求control的初心（控球僅屬手段之一）。當然，杜曹也遠未至於一籌莫展。由英格蘭足總盃決賽起，將艾斯派古達與列斯占士的右中堅及右翼衛位置對調，整體作用未明，不排除尚有後着專打曼城；贏李斯特城一役把Mount拉後做第三樞紐，則已立竿見影。

換言之，兩位名帥應該俱有壓箱底的變招在手。車仔縱使強攻板斧不如藍月，卻依然難被攻陷，雙方的死球攻防把握很重要。因此，最可能出現的畫面為加時甚至互射十二碼，若像歐霸決賽那樣射到天光更刺激，加上戰術水平有保證，為這場名義上的球季終極戰捱夜也值得吧。

（蘇柏高球評）