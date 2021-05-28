韋少傷出遭淋爆谷 占士促76人捉涉事球迷

巫師再負76人 場數落後0：2

76人三大主將安必特、賓西蒙斯及托拜斯夏里斯昨仗投射命中率均超過65%，合力攻下63分，率軍幾乎由頭帶到尾下，主場以120：95大勝巫師，場數拉開至2：0。惟是役末段發生小插曲，巫師球星韋斯特布克於第4節初段扭傷足踝退下火線，當他離場時，在球員通道被一名76人球迷用爆谷淋頭，當刻韋少情緒激動，一度欲衝上觀眾席，但被及時制止，涉事球迷則即時逃離。

賽後雙方均譴責有關行為，韋少道：「這是毫不尊重的行為，明顯超越了可容忍的底線。若對方在街上做出這樣的行為，你知道會有什麼後果！」而湖人球星勒邦占士亦在社交網發聲，表明沒有任何球員希望遇上這種事，呼籲76人採取行動。

米曹復出 領爵士大勝灰熊扳平場數

其他賽事方面，西岸一哥爵士有球星米曹復出攻下25分之餘，全隊亦合共有7將得分上雙，助球隊主場以141：129大勝孟菲斯灰熊，場數扳平1：1。東岸第4的紐約人，則有球星戴歷羅斯以第六人身分貢獻全隊最高26分，率軍主場以101：92挫阿特蘭大鷹隊，場數同樣扳平1：1。