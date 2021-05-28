昔日後備殺手拒信後備 蘇帥缺PlanB成敗筆

曼聯於歐霸飲恨，焦點除了門將迪基亞射失12碼，曝露不擅救極刑的弱點，還有蘇斯克查臨場調動的老問題。曼聯今仗正選盡派卡雲尼聯袂拉舒福特及格連活特強攻，但再一次輸死球先落後。曼聯縱下半場初段已由卡雲尼扳平，惟無法乘勢再下一城之餘，蘇斯克查在這場決賽選擇按兵不動，直至加時第100分鐘才用首個換人名額，以中場費特洛迪古斯入替小將格連活特，而非換走頻頻「終結」進攻的拉舒福特，更在完場前才陸續換人，只為準備射12碼；反觀歐霸決賽經驗豐富的艾馬利，讓維拉利爾先主守等反擊，到下半場60至88分鐘已換入5名球員，保持球隊活力，藉曼聯球員體能下降，在加時漸扭轉形勢，成功守到最後。

蘇斯克查執教曼聯兩季半，在盃賽4次打入4強及1次決賽，綽號「娃娃臉殺手」的他有親和力，跟球員關係不錯，但臨場調動一直為人詬病。他解釋沿用正選11人，是因為當中都是可決定勝負的關鍵球員，某程度也可說是他其實不信任在後備席的球員，才引致沒有「Plan B」。曼聯今仗未能在法定時間內解決對手，早已埋下落敗伏線。