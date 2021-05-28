曼聯歐霸飲恨 迪基亞成罪人 5年未救12碼恐留憾告別 維拉利爾破天荒封王

今屆歐霸決賽在波蘭格但斯克舉行，曼聯隊長哈利馬古尼未及傷癒只列後備，迪基亞任正選門將。紅魔全場控球率達60%，反被維拉利爾於29分鐘憑謝拉特摩蘭奴在罰球攻勢先開紀錄。紅魔於55分鐘由射手卡雲尼近射扳平，及後法定時間和加時再沒增添紀錄，需互射12碼分勝負，頭10輪雙方20名球員皆射入，戰至第11輪維拉利爾門將魯利勁射中鵠，再撲出迪基亞乏力的射門，終助「黃色潛艇」以比數11：10首奪歐霸，曼聯連續4次在歐洲盃賽決賽不敵西甲球隊。

連續36球12碼全失守 撲救率不如軒達臣

迪基亞今季與甸恩軒達臣爭逐曼聯正選門將，前者反應快不時「神救」，惟昨仗不擅救12碼的弱點顯露無遺。賽後網上流傳教練團提供給他「貓紙」的相片，詳列對手10名球員主射習慣，結果有3人預測方向正確，但迪基亞5次「捉到路」都未能撲出一球，被外界批評「不像想撲12碼」。這名30歲西班牙隊門神過去5年連續36球12碼都無能為力，歷來64次12碼只救出11球，成功率17%。反而軒達臣19次極刑救出8球，成功率達42%。迪基亞周薪為曼聯全隊最高的37.5萬磅（約411萬港元），軒達臣僅24歲兼屬英籍青訓產品，早前已傳迪基亞下季會被出售或外借，但也有聲音力撐。名宿史高斯認為，迪基亞仍然是曼聯頭號門將，從季尾表現來看值得決賽正選。

蘇帥續無冠 90分鐘零換人被質疑

蘇斯克查任曼聯領隊兩季半，今季取得英超亞軍及打入歐霸決賽，但未能打破4年錦標荒。他今仗在法定時間90分鐘內無換人，被《曼徹斯特晚報》等媒體批評臨場調動缺乏勇氣，被問到是否算是成功一季時，他說：「已不是指摘的時候，當最後贏不到冠軍，就是沒做對所有事情。縱使曾攀升到英超前列及晉身盃賽決賽，但必須勝出這場賽事才算是成功球季。」曼聯前鋒拉舒福特昨仗表現乏善可陳，但他賽後強調球隊不會因而消沉，下季會更強勢歸來。