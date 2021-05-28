施丹離任皇馬帥位 傳干地有望接掌

干地提前1年解約離國米 盧卡古致意

皇馬今季11年來首次「四大皆空」，一直盛傳施丹會離隊。皇馬終在昨日發表聲明，表示施丹決定終止主帥合約。球會在聲明中寫道：「我們尊重施丹的決定，他的專業及熱情對皇馬極具意義。無論是球員還是教練身分，他都是球會一大傳奇，皇馬永遠是他的家。」施丹的皇馬帥位，傳由離開國際米蘭的干地接手。施丹於2018年離開皇馬主帥一職，但翌年3月回歸，原定合約至明年夏天。

至於干地決定掛冠的原因，據報是不滿國米要求減薪和今夏需出售球員以集資1億歐元（約9.5億港元）。前鋒盧卡古稱：「你（干地）來得合時，改變我的職業賽生涯……謝謝你所做的一切。我欠你太多了。」

伊巴謙違博彩例被罰款 AC證當拿隆馬離隊

此外，AC米蘭前鋒伊巴謙莫域昨被歐洲足協（UEFA）罰款5萬歐元（約47萬港元），理由是這名39歲瑞典籍前鋒違例在一間博彩公司佔有經濟利益，而AC也被警告及罰款2.5萬歐元。另外，AC發展總監馬甸尼證實，下月尾約滿的22歲門將基安盧基當拿隆馬將會離隊，勢由法甲冠軍里爾的門將邁治蘭替代。