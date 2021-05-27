體壇快訊：女長城世排聯負日

川崎不敗增榜首優勢

日職榜首川崎前鋒昨憑巴西籍射手李安度達美奧末段的入球，雖作客僅以1：1逼和湘南比馬，但由於次席的名古屋鯨魚昨在主場不敵仙台維加泰，令賽後19戰得49分的川崎，榜首優勢拉開至13分。

丹尼爾傷退巴西隊

下月出戰美洲國家盃的巴西隊宣布，38歲聖保羅隊長丹尼爾艾維斯膝傷退隊，補選只曾1次替大國腳上陣的貝迪斯中場艾馬臣艾巴里斯杜。另外，阿根廷球會河床疫情緩和，但仍有9名球員缺陣，昨在南美自由盃分組賽最後一輪，主場1：3不敵富明尼斯，僅靠同組另外兩支哥倫比亞球隊賽和，幸保D組次名，出線16強。

德荷杯葛白俄場地賽

德國及荷蘭單車總會各自公布，下月不派員到白俄羅斯參加歐洲場地單車賽，理由是該國早前攔截並逼降一部飛過領空的客機，再拘捕1名記者。由於所有歐盟成員國客機拒飛白俄，歐洲單車聯盟今日勢公布賽事延期及另覓選址。

娜華露戰法網押後退役

法國網球公開賽今日舉行主賽圈抽籤，女單參賽的包括上月淋巴癌病癒的西班牙老將娜華露。這名32歲前世界第6球手表示，因為患病及去年賽季曾因疫情暫停，已押後退役計劃至今季尾。