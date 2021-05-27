朝日新聞社論促停辦東奧 斥圖低風險舉辦不現實 野村：倘致爆疫得不償失

日本現時向東京都等最少10個地方頒布緊急事態宣言，預計日內延長最少半個月。儘管國際奧委會（IOC）副主席高特斯指，東奧可在緊急狀態下舉行。東奧組委會等亦以順利完成測試賽，海外各大賽事重開作證，但朝日的文章認為，東奧有最少10萬人參與，規模難與其他賽事相比，東奧可低風險舉辦的想法並不現實：「日本人只感受到IOC在事件中獨善其身……無法避免這種從世界各地將病毒帶進來，然後再散播到世界各地的可能性。」此外，文章最後又批評菅義偉堅持辦東奧，稱對方是為維持政權及為8月國會大選助選。

後發聲明稱續履行東奧合作關係

不過，朝日傍晚再發聲明，表示社評獨立運作，公司無意與東奧割席。該報又指日本朝野將在6月中舉行黨首腦會談，屆時東奧命運料有定案。日本政府方面續否認放棄舉辦東奧。

日本選手下月接種輝瑞疫苗

經濟研究所野村昨則估算，東京奧運經濟效益高達1.81兆日圓（約1290億港元），閉門辦賽將減至1.66兆日圓（約1180億港元）。惟之前兩度頒布緊急狀態，各造成6兆日圓（約4270億港元）損失。野村經濟師木內登英稱：「這些數據顯示，有關舉行奧運的決定，主要應基於對感染風險的影響，而非基本經濟損失。」日本政府表示，美國對當地發旅遊警告，不會影響奧運舉行。

日本體壇則繼續為奧運準備，日本奧委會表示，1600名運動員及教練在下月初起，陸續接種由IOC提供的輝瑞新冠疫苗。南非、泰國等地的奧運代表團亦已展開類似計劃。