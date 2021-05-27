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2021年5月27日星期四
安必特拒抱團 守城報恩爭冠 克服傷患演繹新世代中鋒 領76人闖季後賽冀圓夢
小球戰術風行 鋒霸乘勢轉型覓出路
一眉占士發威 湖人挫太陽扳平場數
UEFA展紀律程序 歐超聯三軍勢被禁戰歐聯兩年
干地拒減薪現分歧 意媒：48小時內離國米
37歲費托宣布復出 新東家明揭盅
奇連士文晤熱刺主席或回巢掌帥
電視精選
朝日新聞社論促停辦東奧 斥圖低風險舉辦不現實 野村：倘致爆疫得不償失
劉慕裳首奪奧運空手道入場券
體壇快訊：女長城世排聯負日
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【明報專訊】（請看附圖）
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