一眉占士發威 湖人挫太陽扳平場數

快艇再吞敗 陷出局危機

透過附加賽以第7種子殺入季後賽的湖人，日前在首圈第一戰不敵2號種子太陽，其中該仗僅得13分的「一眉」，昨仗回復勇態，全場貢獻34分、10個籃板、7次助攻及3次封截，加上占士及舒路達亦合力取下47分，協助湖人在主場以7分之差力克太陽，場數追平1：1。賽後「一眉」表示：「這是必須取勝的一仗，我們一直懷着這心態作戰，很高興能完成任務。」而占士亦稱讚對方可靠，笑言「愈早給他皮球，他便能把事情辦好」。

反觀4號種子的洛杉磯快艇，昨仗即使有球星利安納及保羅佐治合轟69分，但全隊3分命中率不足四成，終以121：127不敵有盧卡當錫貢獻39分的獨行俠，場數落後至0：2，陷出局危機。

三巨頭領籃網再下一城

東岸方面，有「三巨頭」杜蘭特、艾榮及夏登助陣的布魯克林籃網，主場以130：108大勝塞爾特人，場數拉開至2：0。

至於聯盟昨公布，今季帶領紐約人殺入季後賽的球星祖利斯蘭度，獲膺年度最佳進步獎。