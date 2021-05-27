安必特拒抱團 守城報恩爭冠 克服傷患演繹新世代中鋒 領76人闖季後賽冀圓夢

15歲才學打籃球的安必特充滿天分，靠看名宿奧拉祖雲的影片練成一身基本功，其後遠赴美國學界打出名堂。2014年的NBA選秀會，原是當季狀元熱門的他，卻在選秀會前一星期腳掌骨重創，需做手術，終僅以探花身分加盟費城76人，且頭兩年養傷，真正的新秀賽季，又在季中因左膝受傷收咧。身高2.13米的他現時仍經常上籃後「轟」一聲，像塌樹般倒在地上，但說是因為年少時踢波的經驗，學會保護自己，簡而言之就是碌地卸力：「不將體重壓在下肢，就能避免不少受傷，要失平衡就由他吧。」

入選MVP三強 自認非大熱

安必特今年3月初接觸過新冠病毒確診者，完成隔離後首仗對華盛頓巫師，似乎對碌地的感覺生疏了，一次右手入樽，左腳落地隨即叫救命。幸運之神眷顧一次，他沒傷及韌帶，仍入選常規賽最有價值球員（MVP）最後三強，但缺席10場已失大熱門身分：「可能今年MVP命中註定不是我，但容許我以更好的狀態，迎接季後賽。」

情傾Rihanna 曾公開示愛

第7季效力76人的他表示，「希望20年NBA生涯都在費城度過」，會與拍檔賓西蒙斯及今季由洛杉磯快艇來投的主帥李華士等繼續努力：「我欠這座城市一個總冠軍，這是他們當年選我的原因，我要兌現承諾。」安必特在季後賽東岸首圈再遇巫師，首戰先拔頭籌，今早7時將在次仗再較高下。

在場外的安必特卻一點也不專一，看過他出道前的Twitter帖文，便知道他曾經鍾情年長6年的樂壇天后Rihanna，為了「約會」而立志要入選明星賽，卻又在賽後訪問當眾說：「她又拒絕了我，可能是時候找過另一個。」當然，去到這裏，認真的你便輸了，但最少「知佢咩料啦」。