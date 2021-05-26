港足復操備戰世盃外 辛祖費蘭度突退隊 麥柏倫稱無阻戰意

文：余瑋

圖：楊柏賢

港足對上一次比賽為2019年12月中的東亞盃決賽周，因疫情已有一年半沒國際賽。港足昨起於將軍澳足球訓練中心集訓，備戰下月3日至16日世盃外亞洲區次圈C組3仗，對戰3支西亞球隊。不過，25人決選大軍中，效力東方龍獅的兩名入籍兵費蘭度及辛祖，開操前分別因傷及個人理由退隊，麥柏倫解釋：「費蘭度受膝傷困擾需要休息，辛祖要處理未有下季球會合約等問題。對此我是失望的，但滿意現有陣容，陣中有很多鬥士，有高昂戰意及良好態度，願意為港隊奉獻。」港足前鋒僅餘夏志明、孫銘謙及首晉升大港腳的安永佳，麥帥稱會在出發前決定會否補選。

相隔8年獲重召 28歲顏樂楓感驚喜

港足今次名單有8人未曾跟麥柏倫合作，除了屬「新面孔」的東方入籍兵迪高及基頓，還有相隔多年重返港足的理文中場顏樂楓、東方守將梁冠聰及天水圍飛馬門將梁興傑等。28歲的顏樂楓相隔8年再做大港腳，承認感驚喜：「上次入選時年輕沒珍惜，我不是特別有天分的球員，但不放棄的話，未必無機會。」隊長黃洋說，外流球員及部分入籍兵未能代表港隊，今次對其他本地球員是好機會：「我們很珍惜港隊球員身分，未來3場硬仗希望可給球迷驚喜，令大家相信香港足球有希望。」

麥柏倫反駁質疑 稱按球員質素選拔

球迷質疑今次人選，包括徵召今季上陣次數不多的黃洋及另一傑志老將唐建文。麥柏倫強調看過今季港超98%比賽，重視球員質素而非年齡，也有給小將機會，亦跟再任港足助教的傑志總教練朱志光有良好溝通，從數據了解黃洋和唐建文的體能狀態。

足總申請亞協球員免隔離

港足作客巴林將以「隔離泡泡」形式比賽，據了解港隊沒強制球員必須注射疫苗才可隨隊，部分球員有注射疫苗。港足下月17日返港，若已注射兩針的職球員，隔離期為14天，否則需21天。據悉足總仍在向港府申請讓東方及理文的港將，下月底在港舉行亞協盃比賽及訓練時可獲豁免隔離。

（港足消息）