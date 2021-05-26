公鹿再下一城 滅火平季後賽紀錄

金塊挫拓荒者追平場數

公鹿今仗首節攻入平聯盟紀錄的10記3分球，以46：20領前熱火，亦平季後賽單節得分紀錄。熱火17次夾擊只逼得公鹿1次失誤，公鹿下半場領先幅度未曾少於25分，最終大勝34分。季初由聖安東尼奧馬刺加盟的後衛福布斯，後備上陣射入全隊22個3分當中的6球，5球來自首節。熱火球星占美畢拿首兩仗合共只得27分，他稱：「向好的一面看，我不認為表現會比現在差。」

而西岸的丹佛金塊以場數1：1追平波特蘭拓荒者，金塊主將約基治只得單位數籃板及助攻，但博得對手紐基六犯離場。拓荒者有李拿特攻入全場最高的42分，但安東尼領銜的9名後備只得21分，作客以109：128告負。

首仗失利的洛杉磯湖人今早再戰鳳凰城太陽，聯盟昨發聲明反駁批評，表示已注射新冠疫苗的球員，可參與私人商業活動，因此「大帝」占士上周出席商業活動，沒有違反防疫指引。

此外，NBA常規賽最佳第六人昨出爐，東岸一哥猶他爵士包辦前兩名。佐敦克拉遜擊敗隊友恩格斯，成為首名爵士球員獲得此殊榮。