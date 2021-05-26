C朗稱投祖雲達標 疑暗示離隊

派路傳被貶掌祖雲U23

祖雲達斯在煞科戰取勝，並因拿玻里失分而取得來季歐聯席位，但首席射手C朗全場屈居後備。他昨在社交網發文，首先大方恭喜國際米蘭重奪聯賽錦標，並稱雖未能領軍衛冕，但加盟以來先後奪得意甲、意盃、意超盃，以及神射手等殊榮，已達成當初的目標。C朗又稱從不重視紀錄：「足球倚賴團隊合作，這當然要透過個人努力，但紀錄只是自然而來的結果。」他最後又稱「感謝一同走過這旅程的人，我們團結一致」。

另外，《都靈體育報》稱祖雲高層未就新帥人選達成共識，但若主帥派路下台，將轉任U23隊教練，並屬意由皇家馬德里教練施丹接任，而拿玻里前帥加度素則落實接掌費倫天拿。

施巴路斯離廠返皇馬

35歲莫迪歷續約1年

同樣無緣聯賽錦標的皇家馬德里，收回外借至阿仙奴的丹尼施巴路斯。這名24歲西班牙國腳下季去向成疑，西班牙傳媒稱施丹的去留將取決其地位。將隨克羅地亞隊出戰歐洲國家盃的35歲中場莫迪歷，昨落實與皇馬續約1年。