港亞運首金車菊紅設靈 胡兆康弔唁

曾三戰亞運的車菊紅於1986年漢城亞運女子單人賽，歷史性取得港隊各項的首面金牌，亦在女子優秀賽摘銀，1995年贏得世界賽銅牌後因傷退役。她本月10日因長期病患在港離世，享年69歲。民政事務局局長徐英偉、港協暨奧委會會長霍震霆、保齡球總會主席兼車菊紅前隊友劉掌珠等昨日致送花牌。

胡兆康稱前輩為港保齡先驅

到場弔唁的現役港隊代表胡兆康表示，車菊紅是香港保齡球的先驅，當年帶動了潮流：「她奪金後帶動很多保齡球館出現，令人更易接觸這項運動，亦帶起了許長國（已故的1998年亞運金牌得主）等球手。多得很多前人的努力，體院有自己的球場，比以前幸福了很多。自己的最佳成績是銀牌，希望將來可與車女士般奪得金牌。」已轉戰商界的田徑及賽艇前港隊代表倪文玲，曾與退役後的車菊紅在體育總會合作，她形容對方低調實幹。

保齡球項目自1978年起9次成為亞運項目，但未入圍明年杭州亞運初選項目，胡兆康稱總會正努力聯同其他地區爭取續辦。康仔表示逾年半未有比賽，但接種疫苗後，期望能在延至明年的亞洲賽前，重拾比賽狀態。