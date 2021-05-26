紅魔養精蓄銳爭霸 決戰維拉利爾 蘇帥爭上任首冠

維拉利爾vs.曼聯 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 明晨03：00直播

曼聯早已鎖定英超亞軍，般奴費南迪斯、保羅普巴、卡雲尼等未列入聯賽煞科戰比賽名單，拉舒福特、雲比沙卡等亦只列後備，全力備戰今仗。球隊只餘安東尼馬迪爾一名常規主力肯定缺陣，隊長哈利馬古尼雖受足踝傷影響，但至少有隨隊，或可候命。另一邊廂的維拉利爾在西甲儘管早一日比賽，但作客皇家馬德里精銳盡出，32歲中場柏利祖、35歲後衛艾比奧爾等要在4日內連續應付兩場硬仗。如是役要加時，「黃色潛艇」勢落入下風。

黃潛硬仗連連 艾馬利冀經驗制勝

維拉利爾上場末段反負皇馬，最終在西甲只得第7。假設皇馬及巴塞隆拿因歐洲超級聯賽風波喪失歐聯資格，維拉利爾以聯賽排名計，下季最多只能續戰歐霸。以今屆歐霸冠軍身分參加下季歐聯，爭取額外最少1500萬歐元（約14.2億港元）獎金，成為他們他們最大動力，但心理負擔也較曼聯大，大部分球員缺乏盃賽決賽經驗，考驗此前三奪歐霸盃的艾馬利。曾與西班牙國家隊贏過歐洲國家盃的球會名宿辛迪卡索拉、馬高辛拿，亦有到波蘭鎮軍心。

曼聯昨晨抵格但斯克市備戰，上季為士砵亭及曼聯合共攻入8球，榮膺歐霸神射手的般奴費南迪斯，近期被封為奧脫福新王，地位如同曼聯名宿簡東拿。他表示為此感到榮幸，但說要繼續推動自己：「如果你是役表現不好，沒人會記得你之前所做的事。我們看過很多創造歷史時刻的球員，仍會被球迷指摘。」19歲翼鋒格連活特則表示自己今季入球較少，但與隊友合作更多，「不認為表現退步」。

波蘭納疫區 英球迷爆退票潮

歐霸決賽容許1萬名球迷入場觀戰，兩隊各獲發2000張門票，但英國將波蘭列為疫區，球迷返國須最少隔離1周，據報曼聯有不少球迷退票。至於周末車路士對曼城的歐聯全英對決，增加1700張門票全球發售，供球迷到葡萄牙波圖打氣。曼城主帥哥迪奧拿昨日則「冧莊」，由同行票選成為聯賽領隊組織的最佳教練。

（歐霸決賽）