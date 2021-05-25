體壇快訊：港接力隊東奧外卡失前8

基斯普奪執教首冠

巴甲球隊聖保羅於聖保羅省級賽決賽，兩回合計以2：0擊敗彭美拉斯，打破9年錦標荒，且助阿根廷籍名宿基斯普收穫教練生涯首冠。

廣州隊亞冠勢遣小將

廣州《羊城晚報》等報道，港超冠軍傑志的亞冠J組對手廣州隊，因為中超賽程重疊關係，下月只派青年軍赴泰國出賽。I組的北京國安、可透過附加賽晉級F組的上海海港亦有類似計劃。

沙普華路夫棄戰法網

男單世界排名第15的沙普華路夫，日前在日內瓦公開賽取得亞軍後，昨公布因肩傷，退出下周展開的法國網球公開賽。世界第5的特薛斯柏斯則在里昂公開賽擊敗英籍球手洛尼封王，取得生涯第7項ATP巡迴賽錦標。

絲佳布朗復出摘亞

12歲英籍滑板女神童絲佳布朗去年訓練意外而頭骨骨裂，養傷11個月後昨復出，於美國艾奧瓦州一項東京奧運公園滑板排名賽獲得亞軍。澳洲隊13歲選手Charlotte Heath則賽前與另一名隊友感染新冠病毒，未能出賽而失落東奧資格。