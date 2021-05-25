湖人季後賽出師不利 領太陽佔先機 布克卡轟34分締隊史

早前透過附加賽取得西岸第7種子的湖人，昨面對2號種子的「黑馬」太陽，全場稍處下風，兩大球星勒邦占士及安東尼戴維斯，表現亦不如同樣首戰季後賽的太陽新星戴雲布克卡及迪安祖艾頓，其中艾頓貢獻21分及16個籃板，而布克卡更攻下全場最高34分，寫下隊史首戰季後賽得分紀錄，即使陣中老牌星級控衛「CP3」基斯保羅曾一度因微傷退下火線，以及後備兵卡馬隆柏尼末段因與對手控衛卡盧素發生衝突而被逐，仍無阻太陽拿下勝利。

米曹缺陣 爵士先負灰熊

太陽11年再戰季後賽即報捷，生涯第6季才首次踏上季後賽舞台的布克卡表示：「這是令人振奮的時刻，打季後賽不論心態或比賽強度都有所不同。這是重要的勝仗，但只是一場而已，還有很長的路要走。」而他亦透露基斯保羅一度離場檢查傷勢時，各隊友都明白要走多一步，把握好每個攻勢。

同日另一場西岸首圈賽事，一哥爵士在當家球星米曹續因傷未趕及復出下，主場以109：112不敵8號種子的灰熊。

76人挫巫師 鷹隊絕殺紐約人

東岸方面，8號種子的華盛頓巫師在完場前37.1秒落後5分下，因球星「韋少」韋斯特布克策動攻勢時失平衡，意外踏出界而錯失追近良機，終作客以118：125不敵有安必特及托拜斯夏里斯合轟67分的東岸頭號種子費城76人。至於相隔8年再闖季後賽的4號種子紐約人，被5號種子的阿特蘭大鷹隊球星崔楊格，於完場前0.9秒的拋射中距離絕殺，主場以105：107飲恨。

聯盟擬辦盃賽 8軍戰淘汰賽

另外，早前傳出NBA有意在目前賽制外，增加淘汰賽形式盃賽，據美國《ESPN》消息指，聯盟計劃將賽事命名為季中錦標賽，由8支球隊參與，以類似目前附加賽的淘汰形式，決出冠軍。惟參賽資格未明之餘，有關計劃須通過三分之二球隊班主投票同意，以及球員工會投票通過，才有望落實。事實上，女子WNBA今季開始前，已在季前賽以總裁盃名義，試行類似形式賽事。