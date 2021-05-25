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2021年5月25日星期二
祖雲登歐聯尾班車 C朗未上陣去向成疑 拿玻里失分讓位
巴治奧電影明上映 憶94世盃憾事嘆報應
里爾壓PSG奪法甲 四連霸夢碎 麥巴比促訂爭標計劃
西班牙歐國盃點兵 皇馬首無人入選
孫興慜欲征奧 教練憂球會拒放行
阿古路臨別起孖破朗尼紀錄 獲哥帥證入塞在即
布拉加三奪葡萄牙盃 賓菲加連續兩季無冠
電視精選
湖人季後賽出師不利 領太陽佔先機 布克卡轟34分締隊史
50歲米高遜奪貫膺最年長冠軍
體壇快訊：港接力隊東奧外卡失前8
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【明報專訊】（請看附圖）
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