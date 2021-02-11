里爾壓PSG奪法甲 四連霸夢碎 麥巴比促訂爭標計劃

相隔10年再封王 隊史第4冠

賽前掌爭標主導權的里爾，憑約拿芬大衛及耶馬士的入球，作客以2：1挫昂熱，38輪得83分，繼2010/11年球季後再封王，收穫隊史第4座法甲冠軍。里爾過去3季出售尼高拉斯比比、域陀奧森漢等，套現逾3億歐元（約28億港元）收購潛質新星，包括昨仗建功的莊拿芬大衛，他據報已成曼聯前線增兵的後備方案，青訓中場保巴卡尼蘇馬爾亦傳獲李斯特城羅致。

PSG藉敵軍中場羅曼法夫利擺烏龍，由麥巴比射成2：0奠勝，但無緣四連霸。是役12碼「宴客」的尼馬，個人全季法甲僅攻入9球及交出6次助攻，均為這名巴西隊前鋒登陸歐洲以來單季最差數據。而麥巴比以27球蟬聯神射手，兼膺法甲今季最佳球員，明夏約滿的麥巴比傳被皇家馬德里挖角，昨稱：「我對PSG有歸屬感，但亦想獲得勝利，希望有可靠的計劃。」

酒井宏樹離馬賽勢返日職

里昂不敵尼斯，未能趕過和波的摩納哥奪得第4名，緣盡歐聯外圍賽，主帥魯迪加西亞賽後親證下月約滿離任。下季偕里昂出戰歐霸的馬賽，亦有酒井宏樹宣布結束旅歐生涯，料重返日職。