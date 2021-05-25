祖雲登歐聯尾班車 C朗未上陣去向成疑 拿玻里失分讓位

祖雲昨憑艾華路莫拉達起孖，加上費達歷高基艾及拉比奧特各建一功，作客以4：1大勝博洛尼亞，38輪得78分。而賽前領先1分掌前四主導權的拿玻里，主場遭維羅納以1：1逼和失分。然而，祖雲至今未退出歐洲超級聯賽，有傳或被歐洲足協踢出未來兩季歐洲賽，拿玻里的歐聯資格仍有可能失而復得。

C朗膺神射手締新猷 派路冀留任

C朗昨仗全程列後備，專門報道轉會消息的記者Fabrizio Romano引述祖雲總監稱，C朗並非受傷，但近日賽程過密，與主帥派路一同決定不擔正。這名36歲射手今季聯賽合共上陣33場，以29球首奪意甲神射手，成為史上唯一齊集英超、西甲及意甲神射手的球員。至於主帥派路稱自己下季「百分百想留任」，但承認未和會方商談；《都靈體育報》指祖雲高層日內開會決定其去留。

AC米蘭凱旋 相隔7年再戰歐聯

AC米蘭作客2：0擊敗末段10人應戰的阿特蘭大，以1分力壓對手奪亞，繼2013/14年球季再戰歐聯。守將達洛治在社交平台分享和隊友在更衣室的慶祝片段，眾將在歐聯主題曲中列隊模仿歐聯入場；這名22歲曼聯借將據報將被AC米蘭正式收購，傳「紅魔」標價2000萬歐元（約1.9億港元）。

加度素離拿玻里 艾歷尼或復出接掌

拿玻里暫定下季只能與第6名的拉素出戰歐霸，球會主席在Twitter證實領隊加度素離任，球會官方帳戶亦轉發該帖文；據報拿玻里搶先接觸自由身的艾歷尼，意味這名53歲意籍教頭或相隔兩年回歸意甲，但傳西甲皇家馬德里若與施丹「分手」，該會亦有意加入競爭，惟拿玻里沒有歐聯席位下難望成事。

而未能帶領賓尼雲圖護級的「大恩」恩沙基，昨賽和拖連奴後證實離隊：「我會承擔責任，但能昂首離開。」其弟施蒙尼恩沙基亦傳在拉素烏紗不保，加度素及祖雲前帥沙利等成繼任人選；降班的帕爾馬昨亦落實主帥迪艾華沙下台。

此外，威尼斯於意乙附加賽決賽首回合以1：0小勝薛達迪拿，周五再交手，爭奪下季意甲最後一席。意足總則公布聯賽冠軍國米對意盃盟主祖雲的下季意超盃，將再於沙特阿拉伯上演。