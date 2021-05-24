馬體會相隔7年再奪西甲 哭訴妻兒同受苦 功臣阿蘇離巴塞吐烏氣

馬體會作客華拉度列先失守，安祖哥利亞易邊後扳平，蘇亞雷斯於67分鐘奠定2：1勝局，以2分優勢力壓同市宿敵皇馬，贏得隊史第11座西甲錦標。大批球迷在市中心狂歡，功臣「阿蘇」在場內和家人視像通話，一度淚灑球場：「我捱過了被看不起的日子，太太和小孩都跟着我受苦。」這名烏拉圭隊射手被巴塞主帥朗奴高文棄用，今季轉投馬體會取得21個聯賽入球，屬球隊今季神射手；他感激馬體會為自己打開大門：「7季五度贏得聯賽冠軍，這就是蘇亞雷斯。」

皇馬衛冕失敗 施丹將洽會方談去留

皇馬雖以2：1反勝維拉利爾，但11季以來首次無獎盃落袋。主帥施丹明夏約滿，未承諾下季留任，早前曾暗示去意，他昨稱：「我將與球會商談，但需要冷靜地，不是此刻。」提早無緣冠軍的巴塞，以1：0小勝伊巴摘季，球星美斯以30球連續5屆成為西甲神射手，累計八奪此獎。

艾爾切主場以2：0力挫畢爾包，以2分力壓侯爾斯卡，彈升至尾四成功護級，侯爾斯卡與華拉度列及伊巴下季跌落西乙。