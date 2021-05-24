傑志挫東方衛冕港超 39歲丹恩奴域起孖 勢獲留用

文：余瑋

圖：楊柏賢

7802名球迷昨在香港大球場觀戰，成今季兼港超自2014年成立以來最高入場紀錄。傑志與東方賽前同得34分，前者1勝1和對賽較佳，只需打和已可衛冕。傑志的前韓職名將丹恩奴域復任正選；東方以辛祖、盧卡斯及費蘭度組三叉戟倒戈。開賽8分鐘，傑志中場巴爾拿後場控球失誤，盧卡斯截得來球推入禁區勁射，卻彈中傑志門將保羅出界。傑志在上半場補時階段防守東方罰球攻勢後打反擊，巴爾拿大腳踢上前場，丹恩奴域突破越位半單刀，在禁區頂扣過東方中場梁振邦，再射地波攻破東方門將葉鴻輝十指關，為傑志半場領先1：0。

7802球迷入場破紀錄

東方於下半場63分鐘換入鍾偉強及傷癒的艾華頓，扳平不成反於71分鐘被丹恩奴域擺脫數名敵衛，突入禁區挑射笠過出迎的東方門將葉鴻輝，攻入個人第17個聯賽入球，助傑志以2：0擊敗東方，以17戰37分封王及奪下季亞冠盃資格，亦是第11次奪香港頂級聯賽冠軍。

伍健稱新季陣容大定 隊長黃洋冀留效

丹恩奴域再做功臣，勢當選今季香港足球先生，賽後帶同獎盃與球迷分享喜悅，亦與左閘隊友丹尼指着波褲的3和9號，代表二人同為39歲，他解釋：「只要表現好，誰會關心你有多老，很開心我們今仗比不少年輕球員表現更好。」丹恩奴域僅用3個月征服港超，但他歸功團隊，表示若沒隊友幫助，不能獨自達此成就。他稱滿意在港生活，將跟會長伍健商討前程：「我在這裏有很多朋友，是否留隊抱開放態度。」

傑志季初出閘脫腳，但季中簽入丹恩奴域及前西甲兵巴爾拿，以及兩名入籍後衛羅拔圖和謝家強，復賽後接連取勝。伍健透露來季組軍大致完成，已保留大部分主力及鎖定增兵人選。問到會否留住丹恩奴域，他稱：「如果他繼續每場入兩球，對球隊作用很大……盡量吧。」總教練朱志光亦說取得下季亞冠資格後，希望能留住丹恩奴域。而隊長黃洋今季上陣次數大減，承認防中競爭大，但他望能留在傑志，爭取再戰亞洲賽。

（港超消息）