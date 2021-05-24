曼聯擒狼埋齋 全季作客不敗平廠兵紀錄

蘇帥矢志下屆爭冠

19歲翼鋒安東尼伊蘭加及中場桑馬達，在13分鐘和完上半場前建功，助曼聯以2：1勝有尼爾遜施美度一度扳平的狼隊，賽後38戰得74分，作客19戰12勝7和。蘇斯克查說：「己隊作客成績確不錯；這球季實在難捱，沒有季前熱身賽，英超首6仗便曾三度主場敗陣，對球隊構成壓力，但球員其後表現非常好。」

蘇斯克查提及先後於上季和今季，協助曼聯獲得季軍及亞軍，是時候挑戰更高目標：「我們未達標，想有再進一步的雄心壯志。」換言之，他的下一目標是來季重奪冠軍。據英國《泰晤士報》報道，他爭取球會收購熱刺箭頭哈利卡尼或多蒙特新星艾寧夏蘭特。

與此同時，曼聯的23歲前鋒拉舒福特表示，從沒說放棄出外搵食，更說：「我是皇家馬德里和巴塞隆拿的球迷，因他們擁有不少偉大球員，也能踢出具吸引力的足球。」據報他有意學習西班牙語和意大利語，似為將來外闖鋪路。曼聯戰畢今季英超仍未能休息，周三將於歐霸決戰維拉利爾，蘇帥透露，兩周前觸傷足踝韌帶的中堅哈利馬古尼難以復出，能否及時代表英格蘭隊出席歐洲國家盃亦屬未知之數。