體壇快訊：陳芷澄LPGA無緣晉級

王薔紅土場首爭冠敗陣

中國「新金花」王薔前晚於帕爾馬網球挑戰賽，以直落兩盤掃走美籍球手史堤芬絲，職業生涯首於紅土場打入女子網球巡迴賽（WTA）決賽，但昨以盤數0：2不敵美籍新星嘉奧芙，而希臘籍的特薛斯柏斯昨以盤數2：1挫意籍的梅薩迪，打入里昂公開賽男單決賽。

川崎前鋒贏打吡穩榜首

日職「一哥」川崎前鋒昨以3：1輕取FC橫濱，主場贏下神奈川打吡後，續以18戰得48分高踞榜首。名古屋鯨魚同日作客以0：0遭德島漩渦逼和，落後川崎12分居次。而剛續約的恩尼斯達為神戶勝利船正選，但無阻球隊作客以0：2不敵浦和紅鑽，排第8位。

帕奎奧8‧21賭城復出

42歲菲律賓拳王帕奎奧的復出戰終有定案，他昨將於8月21日出征美國拉斯維加斯，與年輕11歲的東道主艾諾史賓斯，爭奪WBC及IBF沉量級世界冠軍。帕奎奧對上一仗已是2019年7月，當時將成績改寫成62勝7負2和，今仗對手則已27戰不敗。