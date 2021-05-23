自費訓練月內四破港績 張培賢瞄撐竿跳5米關卡

楊文蔚無緣三甲 19歲黎恩熙封后

港將於將軍澳力抗逾攝氏31度高溫作賽，「鳥人」張培賢一躍跳過4.60米，挑戰4.85米在第3跳過關，將香港紀錄提高0.05米。他3次試跳5米失敗，以4.85米封王，賽後稱：「跑得太快，支竿頂唔住，後兩跳要握低點，影響距離感和令動作走樣。」他計劃添置更長、更硬的新竿，每支約7000港元，期望挑戰5米關口，再爭取跳越5.30米的香港體育學院資助標準。

女子跳高星將楊文蔚以7步助跑跳過1.70米，3次試跳1.73米失敗排名第5。19歲小將黎恩熙雖未能衝擊1.81米青年紀錄，仍以1.77米封后。楊文蔚承認不夠集中，但「過去就不再想」。香港田徑總會押後全運提名日期至系列賽後，黎恩熙和鄧伊程今季曾跳出1.77米，楊文蔚今季最佳為1.75米，未知能否出戰全運。而就讀加州大學柏克萊分校一年級的黎恩熙，將視乎賽期和疫情，考慮是否出戰全運。

跳遠女將俞雅欣以6.18米奪冠，放眼9月全運，冀以6.4米以上的成績衝擊頒獎台，男子組由陳銘泰以7.62米摘冠，吳家鋒及梁筠宜則膺百米男女飛人；今日的次天賽事有跨欄男將陳仲泓、梅政揚及女將呂麗瑤等登場。