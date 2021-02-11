日本或延長緊急狀態 IOC副主席稱東奧如期

信提高疫苗接種率可扭轉民意

日本多地的緊急事態原定本月31日結束，但新冠病毒確診數字未回穩，首相菅義偉回應延長緊急事態的聲音時，表示會在月底審視疫情發展再作安排。日本疫情應對專家組長尾身茂表示，今波疫情令病牀及醫護人員短缺，當局絕不能在最後一刻才決定東奧命運。國際奧委會副主席高特斯昨出席視像記者會，則對東奧信心十足：「無論是否有緊急事態，我們採取的措施都能確保東奧安全舉行。若能保障日本人安全，予運動員機會比賽是非常重要的。」

已延遲一年的東奧於7月23日揭幕，高特斯相信反東奧的情緒，是因日本疫苗接種率低，認為若能改善這情况，就能扭轉民意。

俄27田徑運動員可戰國際賽

另外，世界反禁藥組織昨透露，會在東奧及殘奧試行新藥檢方式，在手指尖及手臂抽血檢測，爭取在明年北京冬奧正式應用，以代替等候尿液樣本等費時方式。而世界田徑總會昨再向23名俄羅斯運動員開綠燈，准許他們在俄國藥檢禁令下以中立身分參戰國際賽，至今累計27人，但東奧僅10人獲中立身分出征的計劃不變。