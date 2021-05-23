傑志東方 合演港超王者戰 丹恩辛祖爭足球先生 費蘭度倒戈

傑志vs.東方龍獅 香港大球場 16：00開賽 票價：$120/50

天水圍飛馬vs.理文 旺角大球場 20：00開賽 票價：$80/30

傑志與東方上輪皆敗，在爭標組同得34分，傑志對賽成績1勝1和佔優，今仗打和已可衛冕，東方必須全取3分才可後上奪標。今次非「傑東」首次鬥到煞科，2016/17年球季，傑志在旺角大球場坐滿6413人掛紅旗下，憑辛祖連中三元大勝4：1，以2分反壓東方奪冠。當年為「藍鳥」正選披甲的辛祖、費蘭度及林恩許，如今以東方主力身分倒戈。近日天氣酷熱，這場爭冠戰由下午3時延至4時開賽。據天文台預測，兩隊料在攝氏29至34度高溫下作賽。據悉，香港足球總會邀請人氣男子組合ERROR成員保錡及網絡紅人入場觀戰，料會現身。

朱志光籲傑志勿求和心態

傑志上仗盡派副選面對天水圍飛馬，吞下兩連敗。39歲球星丹恩奴域休戰一場可領軍，綽號「黑山伊巴」的他加盟3個月上陣13場入15球，包括兩鬥東方都有入球，在港超射手榜遙遙領先。他承認在濕熱天氣作賽是新考驗，過去三度贏得韓職的他稱，爭冠關鍵是球員要展示出個人特點：「這是我參與操練以來常提點隊友之處，當比賽搶球機會均等就不能猶豫，每人多走一步，往往決定勝負。」傑志正選門將王振鵬因傷缺陣，料由入籍門將保羅把關。總教練朱志光提醒麾下心態不能求和，否則只會綁手綁腳：「在酷熱天氣比賽，勝負關鍵要靠球員臨場發揮。」

費蘭度傷癒復勇 提隊友忌急進

東方上季由主帥李志堅接掌，最後一仗只能0：0悶和富力R&F，令傑志大勝後上奪冠。李志堅曾帶領和富大埔在2017/18年煞科反勝香港飛馬，奪亞兼亞協盃資格。他說連同菁英盃賽果，兩隊今季3次交手勝負和各一，反映實力接近，今仗「決賽」已不需保留。東方翼鋒費蘭度季中傷癒復出，上月初打破入球荒後9場入5球，多仗最後關頭建功。 這名前港足先生過去在傑志有多次奪冠經驗，他稱大戰關鍵是不能急進：「兩支出色球隊交手需要鬥智，尤其在炎熱天氣要踢足90分鐘。」

飛馬理文季軍戰交鋒

飛馬與理文於今晚8時在旺角大球場爭季軍，飛馬得28分以1分領先理文，但主帥郭嘉諾稱理文近况大勇，提醒麾下心態不能「唔輸就得」：「『901』不是我們風格，與其全場防守，倒不如把握入球機會領先。」理文主帥陳曉明稱，踏入創會第4季，上季排第4，今季若能再進一步摘季，對球隊發展也是好的交代。